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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سحر طلعت: استئناف الرحلات بين مصر وروسيا خطوة إيجابية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:42 م
سحر طلعت
سحر طلعت
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الروسى، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، إن عودة الرحلات بين مصر وروسيا بعد توقف دام خمسة أشهر منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، خطوة إيجابية وبناءة، وتدعم حجم التعاون بين البلدين.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنه قد تم تقديم تقرير حول الإجراءات الوقائية المطبقة بمطار القاهرة طبقا لأعلى المعايير العالمية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، من قبل شركاء مجلس الأعمال والبرلمان الروسى، وهو ما عزز من اتخاذ قرار الاستئناف.

جدير بالذكر أن الناقل الروسى يستأنف رحلاته مع القاهرة اعتبارا من 9 سبتمبر الجارى بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا حيث تم فتح مبيعات التذاكر بمكاتبه وعلى موقعه الرسمى، وذلك بعد صدور قرار رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، باستئناف حركة الطيران مع مصر والإمارات والمالديف فقط بواقع 3 رحلات أسبوعية للقاهرة و2 لكل من دبى وفالينا.

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