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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: نأمل فى التوصل للقاح ضد كورونا قريبًا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:56 م
تيدروس أدهنوم
تيدروس أدهنوم
منار أحمد
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة في انتظار "أخبار جيدة" بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الأشهر القريبة.

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "نأمل جميعا في تلقي أخبار جيدة حول اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الأشهر القريبة".

وشدد جيبريسوس مع ذلك على أن "منظمة الصحة العالمية لن تؤيد أي لقاح غير فعال وغير آمن".

وأوضح أن هناك عددا بالغا للقاحات الواعدة، مشيرا إلى أنه "لن يتم استخدامها إلا بعد إثبات فعاليتها وأمنها".

وفي سياق متصل، أكد مدير منظمة الصحة العالمية على ضرورة توحيد كل دول العالم جهودها لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن اتباع القومية في مجال اللقاح لن يؤدي إلا إلى إبطاء الرد على الجائحة.

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