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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة لفتح تحقيق عاجل في اختفاء «كؤوس الجبلاية»

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:19 م
سعيد حساسين
سعيد حساسين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشئون البرلمانية، بفتح تحقيق عاجل فيما تردد بأنه لا يوجد إلا 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة.

وتساءل " حساسين " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلًا: أين ذهبت جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التي دخلت خزينة اتحاد الكرة خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشف بهذه الأشياء.

وقال "حساسين" إذا كانت الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف داخل اتحاد كرة القدم قد تم سرقتها وتبديدها فإنه يجب محاكمة جميع المسئولين عن ضياعها مطالبا من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكشف جميع الحقائق أمام الرأى العام بشأن هذا الملف.

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