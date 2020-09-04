«ستاندرد آند بورز 500» يرتفع بعد الفتح مع انخفاض البطالة

ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عقب الفتح بقليل، اليوم الجمعة، بعد مبيعات حادة في الجلسة الماضية إذ أظهرت بيانات أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض بأكثر من المتوقع في أغسطس.وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضًا 1.46 نقطة أو ما يعادل 0.04 بالمئة إلى 3453.60 نقطة، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 48.32 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 28341.05 نقطة.وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 61.86 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 11396.24 نقطة.