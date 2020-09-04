غلق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات للقيام بأعمال إصلاح ماسورة مياه

أعلنت وزارة الداخلية غلق مطلع كوبري 6 بطريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق وصلة دهشور الشمالية، وذلك للقيام بأعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب للخط المغذي لمدينة 6 أكتوبر.وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والذي يتطلب قيام الشركة المنفذه بقطع جزئي للطريق البطيء أمام مطلع كوبري 6 بطريق الواحات، ويستلزم غلقًا كاملًا لمطلع الكوبري بالاتجاه القادم من طريق وصلة دهشور الشمالية لمدة (يوم واحد فقط) بدءًا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة حتى الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 5-9-2020.وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه على القادم من وصلة دهشور الشمالية ويرغب في العودة مرة أخرى اتجاه طريق الفيوم استخدام الدوران الكائن أمام محطة مياه الشرب الرئيسية بطريق الواحات، فضلا عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال لتنظيم الحركة المرورية.