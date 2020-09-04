رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يجدد دعمه الكامل لقبرص واليونان وسط تصاعد التوترات

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:24 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أبوزيد على
طباعة
جدد الاتحاد الأوروبي رفضه لأي تصعيد في المتوسط، مؤكدًا دعمه الكامل لقبرص واليونان في مواجهة الأطماع التركية، ودعا تركيا إلى الانخراط في حوار بدلا من التصريحات التصعيدية.

في السياق نفسه، ندد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بـ«عدوانية» تركيا، ودعا إلى إجراء محادثات لحل خلاف بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز، محذرًا من أن التوتر المتصاعد في المتوسط يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها.

وقال اناستاسيادس في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "هناك عدوانية، مع نية للسيطرة على المنطقة برمتها بالفعل، لذا نشهد توترا متزايدا والوضع الناجم متفجر جدا ويثير القلق".

تأتي تلك المواقف مع إعلان حلف الناتو، اليوم الجمعة، أن المباحثات الفنية التي كان يزمع عقدها لحل التوتر في المتوسط لم تتوصل إلى اتفاق، وفقًا لما أوردته فضائية العربية.

من جانبها، كانت اليونان قد نفت يوم أمس الخميس، حول اتفاقها على عقد محادثات برعاية حلف شمال الأطلسي مع تركيا لخفض تصعيد التوتر بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز.

على الجانب الآخر، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم، ردًا على نفي اليونان "من يكذب ليس الأمين العام للناتو بل اليونان، هذا يظهر الوجه الحقيقي لليونان.. لا تريد الحوار".

يذكر أن منسوب التوتر ارتفع بشكل كبير بين أنقرة وقبرص واليونان، على خلفية نشاطات التنقيب التركية، التي يعتبر البلدان أنها تنتهك سيادتهما، لا سيما بعد أن أرسلت تركيا سفينة أوروتش رئيس للأبحاث وسفنا حربية إلى المياه المتنازع عليها في العاشر من أغسطس في إطار مهمة تم تمديدها.

وردت اليونان بإجراء تدريبات عسكرية بحرية إلى جانب عدة دول في الاتحاد الأوروبي، نظمت على مقربة من مناورات أصغر أجرتها تركيا بين قبرص وكريت الأسبوع الماضي.

في حين يتابع الاتحاد الأوروبي النزاع المتصاعد بقلق بالغ، وقد دعا تركيا مرارا للتوقف عن نشاطات التنقيب وهدد بفرض عقوبات على أنقرة إذا رفضت حل النزاع عبر الحوار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

«انسداد الشرايين».. الأعراض والأسباب

هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

الصور

image description

كواليس «قعدة رجالة» لـ خالد سليم.. وموعد انطلاقه (صور)

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين أحترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

رواية أخرى.. مصدر بالجبلاية يفضح وليد العطار في أزمة سرقة الكؤوس

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصة له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

عقد قرانهما على جمعة.. زفاف الإعلامية نيرة خالد والنقيب عمرو إمام

الكشف عن لون شعر يزيد خطر الإصابة بالسرطان

5 نصائح لتجنب الإصابة بسرطان القولون

العسل قد يقي من السرطان

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: معي وحدي كان نجيب محفوظ.. صِداميا!!

غدًا.. «بين السما والبيت» ضمن فعاليات المسرح التجريبي

رسالة ماجستير في «آداب سوهاج» حول شعر فولاذ عبد الله الأنور

عودة «الطنبورة» لجمهور القاهرة على «الضمة».. الخميس