الليلة.. عودة «الحكاية مع عمرو أديب» على «MBC مصر»

يعود الإعلامي عمرو أديب لتقديم حلقات الموسم الجديد من برنامج "الحكاية"، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة، ويذاع البرنامج على شاشة قناة mbc مصر.وحرص "أديب" على توجيه الشكر لفريق عمل البرنامج وإدارة القناة على توفير كل وسائل الدعم لتحقيق نجاحات قياسية، موضحا أنه يستعد وفريق العمل لتحقيق المزيد من المُتابعات اليومية وتقديم كل ما يهم المُشاهد المصري والعربي.وأكد "أديب"- في بيان اليوم- أن هناك الكثير من الحلقات الخاصة والمميزة التي يستعد لتقديمها خلال الفترة المُقبلة، لافتا إلى أن البرنامج سيُناقش الكثير من الملفات، وسيطرق الكثير من الأبواب لتلبية اهتمامات الجمهور، ويقدم فقرات سياسية واجتماعية واقتصادية وفنية تُرضي مُختلف الأذواق.يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على "MBC مصر" من الجمعة إلى الإثنين، الساعة 10:00 مساءً، ويعود للعرض الجمعة 4 سبتمبر 2020 الساعة 10:00 مساءً على " MBC مصر".