ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين أحترفا الصيد بالبحر الأحمر

صيد الأسماك هواية جمعت بين زوجين، لمياء ممدوح ومحمد سعد، اللذان وجدا فيها شغفهما، " أعمل ما تحب".. نهج سارا عليه خلال رحلاتهما في مياه البحر الأحمر خلال الإجازة الصيفية.بدأت رحلتهما منذ تسع سنوات عقب تخرجهما من كلية الهندسة، وعملا في إحدى شركات المقاولات، حتى جمعهما عش الزوجية، فقررا استغلال هواية صيد الأسماك الكبيرة.لم يحددا وجهتهما في البداية فكانا يصطادان في نهر النيل؛ لينتقلا إلى البحر الأحمر؛ أملًا في دخول حقبة جديدة تسمح لهما بالخروج عن المألوف والإشتراك في المسابقات العالمية لصيد الأسماك."حاليا عندنا خبره كبيرة تخلينا ندخل مسابقات عالمية ونقاتل على الفور"، هكذا تحدث "سعد" لـ"الدستور" بأنهما تمكنا من التفرقة بين أنواع الأسماك؛ عبر التعامل المباشر معها بشكل دوري، كما أنهما كانا يبيعان الأسماك في القاهرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأصبح لهما زبائن.لم يتوقفا عند هذا الحد، بل قررا أن تدريب جيل جديد من الصيادين؛ من خلال تنظيم رحلات للصيد، يومي الجمعة والسبت، إجازتهما الإسبوعية، تمكنا من شراء محل في السويس مجهز بشكل كامل لبيع الأسماك، كما أفتتحا منذ شهور منفذ بيع في مدينة بنها.أختتم "سعد" قائلًا إن لديهم حلم وهو توفير حوض كبير للاسماك، يأتي الزبائن ليختاروا منه، وأيضا المشاركة في مسابقات الصيد العالمية.