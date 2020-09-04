المجر ترجح إقدام الاتحاد الأوروبي على حظر دخول مواطني بعض الدول

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إنه من المرجح أن تحذو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأخرى حذو بلاده في حظر دخول مواطني بعض الدول من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتحاد الأوروبي انتقد تحرك أوربان، الذي أعلن في بادئ الأمر حظر دخول جميع المواطنين الأجانب إلى المجر اعتبارا من الأول من سبتمبر، ولكنه تراجع عن هذا القرار بإعفاء مواطني بعض دول الاتحاد، وعلى رأسهم مواطنو دول مجموعة فيزجراد (المجر، سلوفاكيا، بولندا، جمهورية تشيكيا).وقالت المفوضية الأوروبية إن هذا الإجراء قد يكون عملا تمييزيا وربما يمثل انتهاكا لقواعد المجتمع.وأضاف أوربان في مقابلة إذاعية اليوم الجمعة: "تتوافق عملية إغلاق الحدود مع القواعد وسنقوم بضبطها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم".وأوضح: " أتفهم ما يحاول بيروقراطيو بروكسل قوله، لكنهم سيحذون حذو المجر، ومن ثم سيتم حذف هذا الإجراء من جدول الأعمال".