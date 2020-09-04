البرلمان العراقي يناقش قوانين مهمة غدا

أعلن البرلمان العراقي اليوم الجمعة، أنه يستأنف يوم غد السبت عقد جلساته بعد توقف دام أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.وذكرت مصادر في البرلمان العراقي "أن البرلمان سيستأنف عقد جلساته في الفصل التشريعي الجديد لمناقشة سلسلة من قوانين مهمة أبرزها قانوني الانتخابات المبكرة والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، فضلا عن مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعراق للعام المقبل".وقال النائب رعد الدهلكي في تصريح صحفي "إن البرلمان العراقي سيبدأ يوم غد مناقشة سلسلة من القوانين مدرجة في جدول أعماله سيكون الفصل التشريعي الجديد ساخنا لإقرار سلسلة من القوانين أبرزها قانون الانتخابات العراقية المبكرة واستكمال تشكيل مفوضية الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل، فضلا عن استضافة عدد من الوزراء وفق جدول زمني".وذكر أن "أمام البرلمان مرحلة مهمة لمناقشة الانتخابات المبكرة والعمل على معالجة السلاح المنفلت وملف المهجرين وآلية إجراءات الانتخابات المبكرة".