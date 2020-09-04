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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 4-9-2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:35 م
الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
الدستور
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يرصد "الدستور" سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 4-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الجنيه الاسترليني بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

تراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 20.96 جنيه وللبيع 21.22، في البنك الأهلي المصري سجل للشراء 20.90جنيه وللبيع 21.21، كما بلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 20.90 جنيه وللبيع 21.21، وفي بنك عودة سجل للشراء 20.96 جنيه وللبيع 21.22، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 20.96 جنيه وللبيع 21.22، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 20.87 جنيه وللبيع 21.12.

سعر الجنيه الاسترليني في الصرافة اليوم

وفي البنك المصري الخليجي، تراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم ليسجل للشراء 20.88 وللبيع 21.20، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 20.84 جنيه وللبيع 21.18، وفي بنك الاستثمار العربي بلغ سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه للشراء 20.87 جنيه وللبيع 21.07، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 20.87 جنيه وللبيع 21.12، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 20.87 جنيه وللبيع 21.18.

توقعات الجنيه الاسترليني اليوم

سجل الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس للشراء 20.86 جنيه وللبيع 21.17، وفي بنك اتش اس بي سي فسجل للشراء 20.87 جنيه وللبيع 21.18، وفي بنك البركة فسجل للشراء 20.70 جنيه وللبيع 21.25، أما في بنك مصر إيران التنمية فبلغ سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه للشراء 20.81 جنيه وللبيع 21.13.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار

انتعش سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3411 دولار، مسجلا أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر من العام 2019، ليتراجع الجنيه الإسترليني بنحو 20 قرشا، خلال تعاملات أمس، حيث سجل 21.04 جنيه للشراء، و21.14 جنيه للبيع، مقابل 21.41 جنيه للشراء، و21.92 جنيه للبيع، مقارنة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي.

فيما يتوقع المحللون الأوروبيون أن يتماسك الدولار عند هذا المستوى لفترة طويلة، لكنه كسب بشكل واسع في آسيا وإذا واصل ذلك ستكون المرة الأولى التي يرتفع فيها الدولار لثلاث جلسات على التوالي منذ مايو.

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