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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات 2020-2021

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:02 م
طلاب
طلاب
نورهان عبدالرحمن
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ننشر موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، حيث ينتظر أولياء أمور طلاب المدارس، إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان تفاصيل وملامح العام الدراسي الجديد، يوم الثلاثاء المقبل وفقا لتصريحاته.

موعد بداية العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات

واعتمد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، موعد بدء العام الدراسي الجديد فى المدارس، والتي من المقرر أن تبدأ الدراسة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، يوم السبت الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠، لتنتهي يوم الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢١.

حيث تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 في أكتوبر بدلًا من سبتمبر، وفقا للمعتاد خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن كل ما يتم تداوله عن المنصات الرقمية والدروس الخصوصية ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية والمدارس الخاصة والدولية لا أساس له من الصحة؛ لأنه لم تعلن اي تفاصيل عن العام الدراسي الجديد في هذا الشأن حتى الآن.

وأوضح الوزير أنه يتم دراسة العديد من المقترحات بشأن شكل الدراسة في العام الدراسي الجديد تمهيدا للوصول إلى القرار الصحيح الذي يضمن استمرار العملية التعليمية للطلاب مع الحفاظ على سلامتهم وصحتهم التي تمثل الاهتمام الأول للوزارة.

ولفت الدكتور طارق شوقي؛ إلى أن كل الاحتمالات واردة في شكل الدراسة بالنسبة للعام الدراسي الجديد، والذي سيعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم، من خلال الاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الانتهاء من العام الدراسي 2019-2020، ونتائج تنسيق القبول بالجامعات، فضلًا عن الإجراءات الحالية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وفيما يتعلق بالتعليم المدرسي؛ عرض الدكتور طارق شوقي خطط الوزارة فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة، خاصةً التحول الرقمي والشق التربوي في نظام التعليم المصري الجديد، إلى جانب ما يتضمنه من نظام الامتحانات الجديدة والتصحيح الإلكتروني، وتطوير نظام الثانوية العامة، وذلك في الإطار الشامل للمشروعات الحالية قيد التنفيذ بالوزارة خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021.

كما عرض وزير التعليم استراتيجية الوزارة تجاه دعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك من منصة التدريب والتعليم.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد في مصر، مع التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب.

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موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد 2020/2021


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