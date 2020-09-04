رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قوة قبضة اليد تحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
قبضة اليد
قبضة اليد
أ ش أ
طباعة
أشار باحثون فنلنديون إلى إمكانية استخدام اختبار بسيط، لمستوى قوة قبضة يد الإنسان كأداة فحص سريع ومنخفضة التكلفة، لمساعدة المتخصصين فى الرعاية الصحية على تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكر النمط الثانى.

و في بحث جديد، قام العلماء في جامعتي (بريستول) و(شرق فنلندا)، بقياس القوة العضلية لقبضة اليد لنحو 776 رجلا وسيدة ليس لديهم تاريخ وراثي لمرض السكر على مدى 20 عاما، مشيرين إلى أن خطر الإصابة بمرض السكر النمط الثانى قد انخفض بنحو 50% بين الأشخاص الذين تمتعوا بالقوة العضلية لقبضة يديهم.
ويعد مرض السكر بأعراضه المختلفة، تاسع سبب رئيسى للوفاة في العالم، حيث يعاني حوالي 90 % من المرض في المملكة المتحدة وحدها، ويعيش الآن مريض سكر من بين كل 10 أشخاص ممن تخطوا سن الأربعين.

ومن المتوقع أنه فى حال عدم تغير أي من الظروف المرضية والبيئية، فى هذا الصدد فى الولايات المتحدة، فسيصاب أكثر من 5 ملايين شخص بمرض السكري بحلول عام 2025.

وفي هذه الدراسة، تابع الباحثون من مدرسة بريستول الطبية ومعهد شرق فنلندا للصحة العامة والتغذية السريرية 776 رجلًا وامرأة تتراوح أعمارهم بين 60-72 عامًا دون تاريخ من الإصابة بمرض السكر على مدى 20 عامًا وقياس قوة قبضة اليد، باستخدام المقبض المقوى، وطُلب من المرضى الضغط على مقابض مقياس القوة بأيديهم بأقصى جهد متساوي القياس والحفاظ على هذا لمدة خمس ثوانٍ.

وأظهر تحليل النتائج أن خطر الإصابة بمرض السكر من النمط الثانى انخفض بنحو 50 % لكل وحدة زيادة في قيمة قوة قبضة اليد، واستمر هذا الارتباط حتى بعد الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على مرض السكر مثل:" العمر، والتاريخ العائلي لمرض السكري، والنشاط البدني، والتدخين، وارتفاع ضغط الدم، ومحيط الخصر، وصيام الجلوكوز في البلازما".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون: فاجأت «بيراميدز» بتكتيك مختلف.. و«شيكابالا» أفضل قائد

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

دراسة: إهمال الأمراض المزمنة تفاقم بسبب جائحة كورونا

توقعات بوصول إعصار هايشن إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

إصابة 11 شخصا في زلزال باليابان

دراسة ألمانية: الكرماء أطول عمرا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

تفاصيل فعاليات مهرجان المسرح التجريبى.. اليوم

الليلة.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى أمسية موسيقية بمسرح النافورة

السيرك القومى يقدم فقرات فنية واستعراضية بمركز طلعت حرب.. اليوم

59 نصًا إبداعيًا عن كورونا في «أحاديث الجائحة»