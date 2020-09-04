مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-9-2020 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-9-2020





محافظة القاهرة: (الفجر 4:04 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:15 م، العشاء 7:34 م).



الإسكندرية: (الفجر 4:07 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:34 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:42 م).



الإسماعيلية: (الفجر 3:59 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 3:24 م، المغرب 11: 6 م، العشاء 7:31 م).



بورسعيد: (الفجر 3:57 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 3:24 م، المغرب 6:11 م، العشاء 7:32 م).



شرم الشيخ: (الفجر 3:55 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 3:14 م، المغرب 6:01 م، العشاء 7:19م).



أسوان: (الفجر 4:43 ص، الظهر 12:24 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:40م، العشاء 8:55م).



سوهاج: (الفجر 4:08 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 3:23 م، المغرب 6:11 م، العشاء 7:27 م).



مرسى مطروح: (الفجر 4:17 ص، الظهر 12:10 م، العصر 3:45 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:53م).



موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4-9-2020





القاهرة



موعد صلاة المغرب 6:15 م



الإسكندرية



توقيت صلاة المغرب 6:21 م



المنصورة



المغرب 6:15 م



أسوان



توقيت صلاة المغرب 6:04 م



طنطا



توقيت صلاة المغرب 6:15 م



قنا



توقيت صلاة المغرب 6:05 م



الإسماعيلية



ميعاد صلاة المغرب 20: 6 م



شرم الشيخ



توقيت صلاة المغرب 6:25.

