مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-9-2020 فى المحافظات
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:47 ص
يتساءل الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-9-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-9-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-9-2020
محافظة القاهرة: (الفجر 4:04 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:15 م، العشاء 7:34 م).
الإسكندرية: (الفجر 4:07 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:34 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:42 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:59 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 3:24 م، المغرب 11: 6 م، العشاء 7:31 م).
بورسعيد: (الفجر 3:57 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 3:24 م، المغرب 6:11 م، العشاء 7:32 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:55 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 3:14 م، المغرب 6:01 م، العشاء 7:19م).
أسوان: (الفجر 4:43 ص، الظهر 12:24 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:40م، العشاء 8:55م).
سوهاج: (الفجر 4:08 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 3:23 م، المغرب 6:11 م، العشاء 7:27 م).
مرسى مطروح: (الفجر 4:17 ص، الظهر 12:10 م، العصر 3:45 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:53م).
الإسكندرية: (الفجر 4:07 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:34 م، المغرب 6:21 م، العشاء 7:42 م).
الإسماعيلية: (الفجر 3:59 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 3:24 م، المغرب 11: 6 م، العشاء 7:31 م).
بورسعيد: (الفجر 3:57 ص، الظهر 11:50 ص، العصر 3:24 م، المغرب 6:11 م، العشاء 7:32 م).
شرم الشيخ: (الفجر 3:55 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 3:14 م، المغرب 6:01 م، العشاء 7:19م).
أسوان: (الفجر 4:43 ص، الظهر 12:24 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:40م، العشاء 8:55م).
سوهاج: (الفجر 4:08 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 3:23 م، المغرب 6:11 م، العشاء 7:27 م).
مرسى مطروح: (الفجر 4:17 ص، الظهر 12:10 م، العصر 3:45 م، المغرب 6:32 م، العشاء 7:53م).
موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4-9-2020
القاهرة
موعد صلاة المغرب 6:15 م
الإسكندرية
توقيت صلاة المغرب 6:21 م
المنصورة
المغرب 6:15 م
أسوان
توقيت صلاة المغرب 6:04 م
طنطا
توقيت صلاة المغرب 6:15 م
قنا
توقيت صلاة المغرب 6:05 م
الإسماعيلية
ميعاد صلاة المغرب 20: 6 م
شرم الشيخ
توقيت صلاة المغرب 6:25.
موعد صلاة المغرب 6:15 م
الإسكندرية
توقيت صلاة المغرب 6:21 م
المنصورة
المغرب 6:15 م
أسوان
توقيت صلاة المغرب 6:04 م
طنطا
توقيت صلاة المغرب 6:15 م
قنا
توقيت صلاة المغرب 6:05 م
الإسماعيلية
ميعاد صلاة المغرب 20: 6 م
شرم الشيخ
توقيت صلاة المغرب 6:25.