«هاميلتون» يتأقلم مع الوحدة وأيام صعبة في «فورمولا 1»

تحدث لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات اليوم الخميس عن شعوره بالوحدة خلال "أيام صعبة" بخوض السباقات في عزلة وسط جائحة كوفيد-19.وفاز هاميلتون، بطل العالم ست مرات وأحد الرياضيين الأعلى أجرا في العالم، في خمسة سباقات من إجمالي سبعة هذا الموسم الذي انطلق في يوليو بعد تأجيل بسبب الوباء.وكتب سائق مرسيدس (35 عاما) رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق أشار فيها إلى تصارع جانبين بداخله بين متعطش للسباقات وآخر يكتشف الحياة يوما بعد يوم.وأشار هاميلتون إلى صعوبة تعامل كل الفرق مع السباقات في غياب الجماهير.وعلى هامش جائزة إيطاليا الكبرى قال السائق البريطاني إنه أراد التعبير بصدق عن الشعور بالوحدة.وأبلغ الصحفيين عبر الفيديو في مونزا "اعتقد أننا كمتنافسين فهذا ليس أول شيء نفكر فيه ويجب أن نتعامل بتفتح وأن نعبر عن أنفسنا وهذا مهم جدا".وأضاف "نصل إلى السباقات ويتابعنا الجمهور خلال ثلاثة أيام عبر التلفزيون وكل شيء يبدو جيدا لكنكم تشاهدون فقط قمة الجبل ويوجد عدد كبير من أفراد الأطقم خلف الكواليس،و"أحاول فقط نقل الصورة ومن الجيد أننا نتأقلم مع أيام صعبة".وأكد هاميلتون، الذي يحتاج إلى انتصارين لمعادلة الرقم القياسي التاريخي لمايكل شوماخر بتحقيق 91 فوزا بالبطولة، أن الوباء منحه على الأقل وقتا للتركيز في التواصل وتعميق علاقته بعائلته.