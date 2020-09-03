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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى تسفيرهم للخارج

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:23 م
ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توفير فرص عمل لهم بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 مواطنين بتعرضهم لواقعة احتيال من قِبل إحدى الشركات الكائنة بالقاهرة، وقيامهم بالاستيلاء من كل منهم على مبلغ 58 ألف جنيه مصرى بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، وعقب سفرهم تبين عدم وجود فرص عمل لهم.

من خلال تكثيف التحريات أكدت الإدارة أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (موظف سابق بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج "له معلومات جنائية – مندوب سابق سفريات لدى الشركة المشار إليها "مقيمان بمحافظة قنا")، حيث استغل المذكوران طبيعة عملهما السابق بالشركة وخبرتهما فى ذلك المجال، وقاما بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وقاما بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن توافر فرص عمل بالعديد من الشركات بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم واقتسامها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمقر الشركة المشار إليها وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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