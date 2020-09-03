سلوى بكر: إحسان عبدالقدوس شخصية تراجيدية.. ولم يكتب في الجنس

وجهت الكاتبة سلوى بكر الشكر لمؤسسة بتانة للنشر والتوزيع لإصدارها كتابي "إحسان عبدالقدوس.. بين الأدب والسياسة" تأليف محمد الشناوي، و"إحسان عبدالقدوس.. سيرة أخرى" للكاتب الصحفي والباحث إبراهيم عبدالعزيز.وقالت بكر: إنها لم تتحدث عن إحسان عبدالقدوس فى حد ذاته بقدر حديثها عن تجربته.. لافتة إلى أننا على الرغم من ما نعيشه من حداثة إلا أننا كمجتمع لا نتعاطى معها جيدا، وهو ما يجب أن نقدم له عند قراءة سير الشخصيات.وأضافت "بكر" خلال حفل مناقشة كتابي إبراهيم عبدالعزيز بمؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، أن إحسان عبدالقدوس كان شخصية تراجيدية بامتياز؛ لأنه كان يدير الحياة بطرائق ماضوية.وأوضحت "بكر"، أنها فى المرحلة الإعدادية كانت وجيلها تقرأ أعماله؛ لأنه كان يقدم إجابة عن أسئلة تتعلق بالمسكوت عنه كما أنه لم يكتب فى الجنس بقدر ما كان يكتب مشاهد حميمية وليس عن الجنس.يذكر أن الأديبة الكبيرة سلوى بكر، والناقد الدكتور شريف الجيار، يناقشان الكتابين الصادرين عن دار بتانة، ويدير المناقشة الشاعر شعبان يوسف، وذلك في حضور المؤلف والكاتب الصحفي إبراهيم عبدالعزيز.