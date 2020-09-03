السجن المشدد 3 سنوات لمتهمة بتزوير محررات رسمية بالمعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس برئاسة المستشار علاء كمال البيلى، بمعاقبة المتهمة "رشا.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات، فى اتهامها بتزوير محررات رسمية بالمعادى.صدر القرار برئاسة المستشار علاء كمال البيلي، وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين، وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.وأسندت النيابة للمتهمة "رشا.ع"، ربة منزل، تهمة الاشتراك مع موظف عام "سكرتير نيابة المعادى الجزئية"، فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى "تحقيقات النيابة فى القضية رقم 19438 لسنة 2018 جنايات المعادى"، وذلك بأن مثلت أمام الموظف المذكور وأدلت ببياناتها بالتحقيقات بأن اسمها "شيماء. م" على غير الحقيقية، فدون الموظف بحسن نية البيانات فتمت الجريمة بهذا الشكل.كما قامت المتهمة بالتوقيع باسم مزور على التحقيقات داخل النيابة، على غير الحقيقة لتقوم بتزوير المحرر الرسمى.