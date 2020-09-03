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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حاكم دبى منحها لمحمد رمضان.. 5 معلومات عن التأشيرة الذهبية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:47 م
محمد رمضان
محمد رمضان
هاجر رضا
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أعرب الفنان محمد رمضان عن بالغ سعادته وتقديره للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر "إنستجرام"، لمنحه تأشيرة ذهبية لدولة الإمارات، ونشر صورة من التأشيرة على الموقع.

وعلّق الأسطورة على الصورة قائلًا: "شكرًا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله، وشكرًا حكومة دبي على أجمل هدية، التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله، وحفظ حكامها وشعبها الغالي، ثقة في الله نجاح".

ويرصد "الدستور" أهم المعلومات عن تلك التأشيرة:-

- إقامة طويلة الأمد، خاصًة بعدما صدر قرار في عام 2019 بشأنها لاستمرارها 5 أو 10 سنوات تُجدد تلقائيًا عندما تتوافر نفس الشروط.

- يتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في الإمارات والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل.

- تتيح نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافًا للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار.

- يحصل على هذه التأشيرة المتميزين والمواهب الاستثنائية.

- تمنح لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة الزوج الزوجة والأبناء، ويشترط لكافة فئات أصحاب المواهب وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات ذات أولوية للدولة.

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