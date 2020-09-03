أبطال «توأم روحي» في عرض خاص للفيلم بطنطا غدًا

قرر فريق عمل فيلم "توأم روحي" الذهاب إلي محافظة الغربية، للاحتفال وحضور العرض الخاص للفيلم مع الجمهور ومحبيهم.وسيكون العرض في تمام الساعة السابعة مساءً، في سينما "جالاكسي" بمول طنطا، يوم الجمعة 4 سبتمبر، ومن المقرر أن يحضر كل من النجم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومخرج العمل عثمان أبولبن.وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيئا مستحيلا تحقيقه على أرض الواقع.