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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبطال «توأم روحي» في عرض خاص للفيلم بطنطا غدًا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:52 م
توأم روحي
توأم روحي
حسن أمين
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قرر فريق عمل فيلم "توأم روحي" الذهاب إلي محافظة الغربية، للاحتفال وحضور العرض الخاص للفيلم مع الجمهور ومحبيهم.

وسيكون العرض في تمام الساعة السابعة مساءً، في سينما "جالاكسي" بمول طنطا، يوم الجمعة 4 سبتمبر، ومن المقرر أن يحضر كل من النجم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، ومخرج العمل عثمان أبولبن.

وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيئا مستحيلا تحقيقه على أرض الواقع.

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