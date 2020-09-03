النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل فتاتَيْن بمركز قوص

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس المتهم بقتل فتاتَيْن بمركز قوص بمحافظة قنا احتياطيًّا بعد إقراره بارتكاب الجريمة.كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا يوم 27 أغسطس بالعثور على جثمانَي فتاتين -إحداهما تبلغ من العمر 18 عامًا والثانية 12 عامًا- منحورتين بمسكنهما بجزيرة مطيرة مركز قوص بمحافظة قنا.فانتقلت وناظرتها وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليهما، كما انتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار المادية بمسرح الحادث لفحصها.وسألت النيابة العامة خال المجني عليهما، فشهد بغياب والدهما عنهما لعمله بمحافظة أسوان، وبعثوره عليهما مذبوحتين حال استطلاع أمرهما للاطمئنان عليهما.وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد شخص المتهم مرتكب الواقعة، فأمرت بضبطه لاستجوابه، والذي أقر في تحقيقات النيابة بارتكابه الجريمة انتقامًا من المجني عليها الكبرى بعد علمه بارتباطها بآخر غيره إثر علاقة عاطفية كانت تربطهما منذ فترة، فضلًا عن طعنها في شقيقاته وتحدثها بذلك مع مَن ارتبطت به، فقتلها بسكين من مسكنها، ثم قتل شقيقتها بعدما رأته يرتكب جريمته حتى لا يفتضح أمره.وحاكى المتهم كيفية ارتكابه الجريمة بمسرح الحادث خلال معاينة تصويرية أجرتها النيابة العامة وكلفت النيابة إدارة الإنقاذ النهرى للبحث عن السكين سلاح الجريمة الذى أقر المتهم بإلقائه بترعة بمنطقة جزيرة مطيرة بدائرة مركز قوص، وجارٍ استكمال التحقيقات.