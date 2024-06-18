الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 2024

الدولار
الدولار

يحرص المسافرون خارج مصر مع قرب موعد سفرهم على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 2024 عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار اليوم مقابل أسعار الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا بالبنوك المصرية، وبلغ 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع بالبنك التجاري الدولي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى 2024

وتستعرض «الدستور» خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 مقابل أسعار الجنيه المصري بعدد من البنوك المصرية، طبقا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك من خلال مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

بينما سجل سعر الدولار اليوم 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في بنك مصر.
وسجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي
وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار اليوم 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار اليوم 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 51.38 جنيه للشراء، 51.65 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 60.82 جنيه للشراء، 61.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 12.70 جنيه للشراء، و12.73 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 154.84 جنيه للشراء، و155.94 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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