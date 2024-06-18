الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يحرص المواطنون قبل تحركهم من منزلهم على معرفة حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 18 يونيو، ودرجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات، ودرجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وأشارت «الأرصاد» لبيان حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من طقس خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يكون من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأوضح بيان حالة البحر الأحمر، ستكون حالته من طقس معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

ما حالة الطقس غدًا؟

ومتوقع غدا الأربعاء أن يشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وأعلنت هيئة الأرصاد في محافظة القاهرة أن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة بداية من يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 إلى يوم الأحد 23 يونيو 2024 سيشهد انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في ثاني أيام عيد الأضحى

حالة الطقس اليوم الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى 2024 فى مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة مئوية.
  • جنوب سيناء: العظمى 41 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد: العظمى 38 درجة مئوية.
  • جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية.
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