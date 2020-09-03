رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

«إلا رسول الله».. هاشتاج يروي غضب المسلمين من ماكرون

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:59 م
ماكرون
ماكرون
هاجر رضا
طباعة
تصدر هاشتاج "إلا رسول الله"، موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، عقب إعادة مجلة شارلي إيبدو الفرنسية نشر رسوم كارتونية مسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أمس الأربعاء، وأسفر هجوم الأخوين سعيد وشريف كواشي في 7 يناير 2015 على مكتب الصحيفة بسبب نشر الرسوم، عن مقتل 12 شخصًا، ‏من بينهم العديد من أشهر رسامي الكاريكاتير في فرنسا.‏

وكتبت سارة من روّاد موقع "تويتر": "إلا رسول الله، قمر سيدنا النبي قمر"، وكتب عبدالله: "حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم.. إلا رسول الله" وكتبت فتاة من رواد السوشيال ميديا: " كيف كان شعور الصحابة وهم برفقة رسول الله؟.. يارب لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون أن نسألك، فلا تحرمنا رفقته بالجنة ونحن نسألك".

وأعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن رفضه الكامل واستنكاره الشديد لما قامت به مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، من إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد- صلى الله عليه وسلم- في عدد المجلة الصادر.

وحذر مرصد الأزهر في بيانه من أن الإصرار على جريمة إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، يرسخ لخطاب الكراهية ويؤجج المشاعر بين أتباع الأديان، ويقف حائط صد نحو خلق بيئة صحية يعيش فيها الجميع على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم، ويعد استفزازا غير مبرر لمشاعر ما يقارب الملياري مسلم حول العالم، كما أنه كفيل بأن يعرقل جهودا عالمية قادتها كبرى المؤسسات الدينية على طريق الحوار بين الأديان، بلغت ذروتها بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين أكبر رمزين دينيين في العالم، خلال فبراير العام الماضي.

كما كرر المرصد مجددا إدانته الشديدة للهجوم الإجرامي على مقر "شارلي إيبدو" مطلع عام 2015، مؤكدا رفض الإسلام أي أعمال عنف، داعيا القائمين على المجلة لاحترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم.

وطالب مرصد الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في التعدي على مقدسات المسلمين ورموزهم، مؤكدا أن الازدواجية في التعامل مع أتباع الأديان وسياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف عن جرائم اليمين المتطرف لن تقدم للإنسانية إلا مزيدا من الكراهية والتطرف والإرهاب.
«إلا رسول الله».. هاشتاج يروي غضب المسلمين من ماكرون
«إلا رسول الله».. هاشتاج يروي غضب المسلمين من ماكرون

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

الصور

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

بلاغ للنائب العام يطالب بضم 7 فنانين إلى «جريمة الفيرمونت».. بينهم تامر حسني وصافيناز

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

«تمنى تقديم هتلر بشكل كوميدي».. كواليس من حياة فؤاد المهندس

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

جيجي أحمد.. قصة «الحاجة عبد السلام» من سكرتيرة بوزارة لراقصة

نجم الساعة

جيران جورج كلوني بلوس انجيلوس: تحملناك سنة ونصف.. كفاية كده

منوعات

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

مقالات الرأي
ماجد حبته
المافيا.. سيناترا.. وصلاح دياب!
مؤمن المحمدي
فن التمثيل
حسين عثمان
تواصل الأجيال فى مشهد شنودة ومحمد
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «2»
المزيد

الثقافة

مكتبة القاهرة الكبرى تطلق «رجال من ذهب» عن شهداء الجيش والشرطة

مخرج «حريم النار»: المشاركة فى «المسرح التجريبى» شرف لأى فنان

«الخولي» يحكي نضال العمال في مصانع الغزل بالمحلة في كتابه «الرحلة»

للمرة الأولى.. نقابة التشكيليين توفر وحدات سكنية لأعضائها