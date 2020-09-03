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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد التهامى: طرح الإعلان الرسمى لفيلم «زنزانة 7» خلال ساعات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:12 م
أحمد التهامي
أحمد التهامي
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قال الفنان أحمد التهامي، بطل فيلم "زنزانة 7"، إنه من المقرر الإعلان الرسمى عن طرح العمل فى دور العرض السينمائية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أن الفيلم أصبح جاهزًا للعرض عقب الانتهاء من عمليات المونتاج، والمكساج، ووضع الموسيقى التصويرية، معربًا عن ثقته فى نجاح العمل.

وفيلم "زنزانة 7" بطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد التهامي، محمد رضا، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور" الذي يدخل السجن فى إحدى القضايا، ويجسد أحمد زاهر شخصية "حربى"، وهو شاب يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن، ومع تعاقب الأحداث، يلتقيان داخل "زنزانة 7" ويصبحان صديقين بعد مشاجرة بينهما، حتى يخرجا ويعملا سويًا لتبدأ أحداث الفيلم في التصاعد.

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