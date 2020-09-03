«الوطنية للانتخابات» تنتهي من فحص أحكام «الإدارية العليا» بشأن الطعون على نتيجة الجولة الأولى لـ«الشيوخ»

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، من فحص الأحكام النهائية التي تسلمتها من قبل المحكمة الإدارية العليا بعد فصلها في طعون المرشحين على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.وقالت مصادر قضائية لـ"الدستور" إن الهيئة فحصت جميع الأحكام على الطعون التي فصلت فيها المحكمة الإدارية العليا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات الشيوخ، واستقر الأمر على حفظها جميعًا، وأنه لم يصدر أي أحكام تفيد بإجراء انتخابات إعادة لأى من المرشحين في الدوائر أو تعرضهم لظلم وقع عليهم، أو استبعاد أي مرشح بدون وجه حق.وأكد المصدر أن الوطنية للانتخابات استعدت جيدًا للمرحلة الثانية "جولة الإعادة" من انتخابات الشيوخ 2020، والتي ستجري بالخارج يومي 6 و7 سبتمبر، وذلك لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي، بينما تجرى عملية التصويت في الداخل يومى 8 و9 سبتمبر، على أن تقوم الهيئة الوطنية بالفصل فى تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية لتلك الجولة، ونشرها فى الجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 سبتمبر.