برلماني يطالب برقابة صارمة على دور الأيتام وتقييم شامل للعاملين

قال جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الحوادث المتكررة التي تشهدها دور الأيتام من تجاوزات، وآخرها تحرش طباخ بإحدى الفتيات يستوجب رقابة صارمة، وتدخل عاجل من وزارة التضامن للحفاظ على النزلاء.وشدد جون طلعت في بيان صحفي له اليوم، على أهمية التركيز منذ البداية في اختيار العاملين في هذه الدور، وأهمها الكشف على مدى الاتزان النفسي والعقلي، قائلا: "من يقومون بمثل هذه الأفعال سواء من يتحرشون من النزلاء أو تعذيبهم هم في الأساس مرضى نفسيين، لذا لا بد من وجود اختبارات تقييم لكل العاملين في هذا القطاع".وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجان متابعة دورية على هذه الدور والاستماع للنزلاء، وعمل تقييم شامل لجميع العاملين، مشددا على أهمية وجود حملات مفاجئة لمواجهة التجاوزات أولًا بأول حرصا على مصلحة المجتمع.