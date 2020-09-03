ضبط 350 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بمصنع في المنوفية

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، بمشاركة قطاع الأمن العام، من ضبط 352 ألف كمامة منتج نهائي- معدة للبيع- و3 أطنان مستلزمات إنتاج ومواد خام، 1500 متر أستيك، 3 ماكينات لتصنيع القطن الطبي، ماكينتي تصنيع كمامات، 15 كيلوجرام دعامات، 8 آلاف كيس قطن طبي، 10 آلاف علبة فارغة لتعبئة المنتج النهائي، 2500 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي، جميعها غير معقمة ومجهولة المصدر.وضبط أدوات التصنيع والمنتج داخل مصنع لإنتاج القطن الطبي بدائرة مركز شرطة تلا، حيث تم ضبط (مالك المصنع- مُقيم بذات الناحية) لقيامه بإنشاء خط لإنتاج وتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية المقلدة المنسوب إنتاجها لشركات وهمية "دون ترخيص" تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.