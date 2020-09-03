رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 350 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بمصنع في المنوفية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:56 م
كمامة
كمامة
مريم جبل و عمرو المزيدى
طباعة
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، بمشاركة قطاع الأمن العام، من ضبط 352 ألف كمامة منتج نهائي- معدة للبيع- و3 أطنان مستلزمات إنتاج ومواد خام، 1500 متر أستيك، 3 ماكينات لتصنيع القطن الطبي، ماكينتي تصنيع كمامات، 15 كيلوجرام دعامات، 8 آلاف كيس قطن طبي، 10 آلاف علبة فارغة لتعبئة المنتج النهائي، 2500 كرتونة فارغة لتعبئة المنتج النهائي، جميعها غير معقمة ومجهولة المصدر.

وضبط أدوات التصنيع والمنتج داخل مصنع لإنتاج القطن الطبي بدائرة مركز شرطة تلا، حيث تم ضبط (مالك المصنع- مُقيم بذات الناحية) لقيامه بإنشاء خط لإنتاج وتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية المقلدة المنسوب إنتاجها لشركات وهمية "دون ترخيص" تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التموين»: تشغيل 5200 منفذ «جمعيتي»

كيفية حساب قيمة التصالح فى مخالفات البناء

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

الزمالك يضرب بيراميدز بالثاني في الدقيقة 82

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

الزمالك يضرب بيراميدز بالثاني في الدقيقة 82

الخطوط السعودية اليوم.. تفاصيل موعد فتح الطيران السعودى الدولى 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

«لوكيشن».. شاب يؤسس أول مشروع للتصوير وسط الطبيعة بأسوان (صور)

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

59 نصًا إبداعيًا عن كورونا في «أحاديث الجائحة»

«تذكارات والفرخة العبيطة».. كيف عبر محيي الدين اللباد عن طفولته بالرسم؟

خالد زيدان يكشف عن تفاصيل تحويل روايته «أفيزيا» إلى عمل درامي

إبراهيم عبدالعزيز: إحسان عبدالقدوس كان رجلًا رجعيًا في بيته