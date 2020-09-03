ضبط 5 قضايا نصب وكسب غير مشروع بـ8 ملايين جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج على القانون.أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 5 قضايا (نصب واحتيال على المواطنين- تزوير أوراق- مخالفات مطابع- تحويلات مالية غير مشروعة- غسل أموال) مُتهم فيها عدد 6 أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا قرابة 8 ملايين جنيه – 600 ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.