ضبط 5 قضايا نصب وكسب غير مشروع بـ8 ملايين جنيه
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:18 م
مريم جبل - عمرو المزيدىطباعة
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج على القانون.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 5 قضايا (نصب واحتيال على المواطنين- تزوير أوراق- مخالفات مطابع- تحويلات مالية غير مشروعة- غسل أموال) مُتهم فيها عدد 6 أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا قرابة 8 ملايين جنيه – 600 ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 5 قضايا (نصب واحتيال على المواطنين- تزوير أوراق- مخالفات مطابع- تحويلات مالية غير مشروعة- غسل أموال) مُتهم فيها عدد 6 أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا قرابة 8 ملايين جنيه – 600 ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.