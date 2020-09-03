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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا «غاضبة» من تسليح أمريكا لـ«ألد أعدائها»

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:00 م
جيش قبرص
جيش قبرص
منار أحمد
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، عن رفضها الخطوة الأمريكية برفع حظر التسليح على قبرص، وسط التوترات المتصاعدة بين اليونان وتركيا وقبرص الفترة الحالية.

وأعلنت الولايات المتحدة عن عزمها رفع حظر السلاح عن قبرص، وسط التوترات الحاصلة بين نيقوسيا وأنقرة، في خطوة أثارت حفيظة الأتراك.

واعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الخميس، أن تلك الخطوة مرفوضة، ولن تجلب السلام والحل بل الاشتباك واستمرار الخلاف، شرقي البحر المتوسط.

وتابع: "على الدول الأخرى أن تنظر في هذه القضية بحكمة، فلا يمكن حل المشكلة إلا بهذه الطريقة".

أتى ذلك، بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الثلاثاء أن بلاده سترفع حظر توريد الأسلحة المفروض على قبرص منذ 33 عامًا، وستعمل على تعزيز تعاونها الأمني مع نيقوسيا، الأمر الذي فجر رد فعل غاضبا من تركيا.

وقال بومبيو، على "تويتر": "قبرص شريك رئيسي في شرق البحر المتوسط، سنرفع القيود المفروضة على بيع معدات وخدمات دفاعية غير فتاكة لجمهورية قبرص في السنة المالية القادمة".

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