حريق بشقة فى بولاق دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور دون إصابات.كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.