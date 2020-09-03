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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:26 ص
أذان الفجر
أذان الفجر
هبه محمد
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تتحرك مؤشرات "جوجل" يوميًا من قبل المسلمين في مختلف المحافظات للبحث عن موعد أذان الفجر، نظرًا لاختلاف مواعيد الأذان من محافظة لأخرى، ويبحث المواطنون يوميًا عن موعد أذان الفجر لأداء فريضة صلاة الفجر والصيام في أوقات السنة "الإثنين والخميس" لذلك يبحث عن موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في القاهرة وباقي المحافظات.

ويقدم "الدستور" الخدمات اليومية التي تهم المتابعين والقراء ومنها، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية، "القاهرة - المنيا الإسكندرية - الفيوم - بني سويف - الغردقة - الإسماعيلية - المنصورة - سوهاج - الدقهلية - الغربية".

موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 3-9-2020 في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية

1 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في القاهرة الساعة 4:02 صباحًا.

2 -موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في الإسكندرية الساعة 4:05 صباحًا.

3 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في سوهاج الساعة 4:07 صباحًا.

4 -موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في المنصورة الساعة 3:56 صباحًا.

5 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في الإسماعيلية الساعة 3:53 صباحًا.

6 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في الفيوم الساعة 4:02 صباحًا.

7 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في بني سويف الساعة 4:01 صباحًا.

8 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في الغردقة الساعة 3:54 صباحًا.

9 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في المنيا الساعة 4:07 صباحًا.

10 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في الغربية الساعة 4:01 صباحًا.

11 - موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-9-2020 في الدقهلية الساعة 3:59 صباحًا.

وتعتبر صلاة الفجر هي أول الصلوات الخمس التي يجب على المسلم أدائها في وقتها، وتتكون من ركعتين وميقاتها هو بداية من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، وكان يقوم الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأداء فريضة صلاة الفجر في وقتها لأن هذا الوقت هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى.

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