سعر الريال السعودى اليوم الخميس 3-9-2020
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:56 ص
منة سالمطباعة
تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 3-9-2020 في اسواق تداول العملات المحلية، وفقًا للتقاير الأخيرة في عدد من البنوك العاملة المصرية.
ويقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري
4.22 جنيه للشراء
4.24 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري
4.13 جنيه للشراء
4.25 جنيه للبيع
بنك مصر
4.13 جنيه للشراء
4.24 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
4.13 جنيه للشراء
4.25 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي cib
4.12 جنيه للشراء
4.24 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان
4.12 جنيه للشراء
4.25 جنيه للبيع
البنك العربي الأفريقي الدولي
4.10 جنيه للشراء
4.25 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
4.10 جنيه للشراء
4.25 جنيه للبيع
يشار إلي أن المملكة العربية السعودية تأتي بتصنيف مدعوم بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
ويسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الريال السعودي اليوم نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكي.
ويطلق البنك المركزي المصري، تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، بحرية في البنوك ويأتي ذلك في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال حدوث أي خلل في المبادئ المتفق عليها أو وقوع أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، وحقق التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.
ويقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري حقق 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-9-2020
البنك المركزي المصري
4.22 جنيه للشراء
4.24 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري
4.13 جنيه للشراء
4.25 جنيه للبيع
بنك مصر
4.13 جنيه للشراء
4.24 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
4.13 جنيه للشراء
4.25 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي cib
4.12 جنيه للشراء
4.24 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان
4.12 جنيه للشراء
4.25 جنيه للبيع
البنك العربي الأفريقي الدولي
4.10 جنيه للشراء
4.25 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
4.10 جنيه للشراء
4.25 جنيه للبيع
يشار إلي أن المملكة العربية السعودية تأتي بتصنيف مدعوم بسياسة نقدية فعالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
ويسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الريال السعودي اليوم نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكي.
ويطلق البنك المركزي المصري، تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، بحرية في البنوك ويأتي ذلك في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال حدوث أي خلل في المبادئ المتفق عليها أو وقوع أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، وحقق التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.