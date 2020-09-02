وزيرة التضامن تفتتح سينما الأربعاء بساقية الصاوى

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، سينما الأربعاء بساقية الصاوى، والتى تقام على هامش معرض للأسر المنتجة لعرض المنتجات اليدوية بواقع ٤ عارضين في كل يوم أربعاء بالتزامن مع عرض الأفلام.وشاركت الوزارة بعدد من عرض الأفلام منها؛ مستورة الحاصل على جائزة أفضل فيلم وأفضل مونتاج بمهرجان الساقية ٢٠١٥، وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة السينمائي الدولي والمشارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان ٢٠١٧، وفيلم فرصة تانية الحاصل على أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي، وست الحبايب الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وأفلام حياة كريمة وعطاء وديارنا الفيوم ونساء التضامن وأطفال بلا مأوى وكرامة وإحنا معاك و5% والغالية وبيتك ووين مطروح وديارنا أسوان وروضة السيدة ولأبعد نقطة وآمال بسيطة وأمي وسكن كريم.