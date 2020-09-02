نشرة الحوادث: حبس صلاح دياب وتفاصيل «حفل الفيرمونت».. واستشهاد مجند على يد مسجل
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:04 م
محمد عيسىطباعة
يقدم"الدستور" لمتابعيه نشرة موجزة عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام أبرزها حبس صلاح دياب، وتفاصيل ووقائع جديدة فى قضية جريمة الفيرمونت منها ظهور نجل أيمن نور، واستشهاد مجند على يد مسجل خطر بالعياط.
حبس صلاح دياب 15 يومًا لتهربه من سداد 11 مليار جنيه
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يوما على التحقيقات في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها دون ترخيص (لابوار).. التفاصيل من هنا
التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»
حصل «الدستور» على التفاصيل الكاملة لواقعة الاغتصاب الجماعي لفتاة في فندق «فيرمونت نايل سيتي» والمعروفة إعلاميًا بـ«جريمة الفيرمونت».. التفاصيل من هنا
«الطب الشرعي» تكشف على متهميْن بـ«قضية الفيرمونت»
وقعت مصلحة الطب الشرعي، صباح اليوم الأربعاء، الكشف الطبي على متهمين اثنين بقضية «فتاة الفيرمونت» طبقًا لقرار النيابة العامة.. التفاصيل من هنا
استشهاد مجند في مطاردة مع مسجل خطر بالعياط
استشهد مجند شرطة، اليوم الأربعاء، إثر إطلاق عنصر إجرامي النيران عليه أثناء محاولة ضبطه في مدينة العياط، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط المتهم.. التفاصيل من هنا
المستشار محمود إسماعيل عتمان أمينًا عامًا لمجلس الشيوخ
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، "أعلى سلطة مالية وإدارية" بالمجلس، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، ندب المستشار محمود إسماعيل عثمان محمد، نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ "ندبه كليًا".. التفاصيل من هنا
نشرة أخبار الحوادث اليوم الأربعاء2-9-2020
حبس صلاح دياب 15 يومًا لتهربه من سداد 11 مليار جنيه
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال صلاح دياب 15 يوما على التحقيقات في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها دون ترخيص (لابوار).. التفاصيل من هنا
التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»
حصل «الدستور» على التفاصيل الكاملة لواقعة الاغتصاب الجماعي لفتاة في فندق «فيرمونت نايل سيتي» والمعروفة إعلاميًا بـ«جريمة الفيرمونت».. التفاصيل من هنا
«الطب الشرعي» تكشف على متهميْن بـ«قضية الفيرمونت»
وقعت مصلحة الطب الشرعي، صباح اليوم الأربعاء، الكشف الطبي على متهمين اثنين بقضية «فتاة الفيرمونت» طبقًا لقرار النيابة العامة.. التفاصيل من هنا
استشهاد مجند في مطاردة مع مسجل خطر بالعياط
استشهد مجند شرطة، اليوم الأربعاء، إثر إطلاق عنصر إجرامي النيران عليه أثناء محاولة ضبطه في مدينة العياط، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط المتهم.. التفاصيل من هنا
المستشار محمود إسماعيل عتمان أمينًا عامًا لمجلس الشيوخ
قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، "أعلى سلطة مالية وإدارية" بالمجلس، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، ندب المستشار محمود إسماعيل عثمان محمد، نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ "ندبه كليًا".. التفاصيل من هنا