رئيس الوزراء اللبنانى المكلف يأمل فى تشكيل «حكومة اختصاصيين»

أعلن رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب، اليوم الأربعاء، بعد إنهاءه إجراء مشاورات مع النواب، رغبته في تشكيل حكومة "اختصاصيين" سريعًا، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتزاعه تعهدًا من القوى السياسية بإتمام المهمة خلال أسبوعين.وقال أديب، في كلمته: "سننطلق من مبدأ أن الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة وتستعيد ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعين العربي والدولي".