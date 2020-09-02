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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المعارضة التركية: النظام يدير بلادنا بالأكاذيب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:52 م
كمال كليتشدار أوغلو
كمال كليتشدار أوغلو
منار أحمد
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قال كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إن الدولة التركية لا مستقبل لها لأنها تدار بالأكاذيب، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات وزارة الصحة التركية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وسبق أن كشف أحدث استطلاعات شركة متربول التركية للأبحاث، عن تراجع ثقة المواطنين الأتراك في تصريحات وزارة الصحة التركية بشأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة تقترب من 65%.

وناقش اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري، اليوم الأربعاء، بيانات معدلات الإصابة بفيروس كورونا التي أعلنها وزير الصحة فخر الدين قوجة، مؤكدًا أنها بيانات لا تعكس الواقع.

وأكد كليتشدار أوغلو أن الإحصائيات اليومية لوزارة الصحة عن فيروس كورونا بعيدة كل البعد عن المصداقية، قائلًا: الدولة لا تحكمها الأكاذيب، رجل الدولة لا يكذب، والدولة التي تحكمها الأكاذيب لا مستقبل لها، يجب أن يكون رجل الدولة صادقًا، وأن يستخدم عقله، وألا يكذب على شعبه.

والسبت الماضي، كشف رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة التركيتين، عن عدم صحة بيانات وزارة الصحة التركية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك خلال مشاركتهما في حلقة نقاش طرحها حزب الخير التركي.

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