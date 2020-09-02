المتهم بذبح شقيقتين فى قنا باكيا: الكبيرة عايرتنى بأخواتى فقطعت لسانها

قال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، إن المتهم بذبح الفتاتين الشقيقتين في قرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا بسبب علاقة عاطفية مع إحداهما، انفجر في البكاء والصراخ أمام النيابة العامة، أثناء إجراء التحقيقات معه في ارتكابه الحادث.وأضاف المصدر، في سياق تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المتهم ظل يردد أمام النيابة العامة، إنه كان يحب الضحية الكبرى، وهي خانته وقت محاولته الزواج منها، وتأكد أنها دخلت في علاقة حب مع أحد زملائها في العمل قائلًا: "دي خانتني وأنا كنت بحبها وعايزها في الحلال".وذكر المتهم خلال اعترافاته أمام النيابة العامة، أنه أقدم على قطع لسان الفتاة الكبرى "نهى. ف. ي."، 18 سنة، بسبب معايرتها له بسلوك شقيقتيه، والتلفظ بألفاظ خارجة عليهما، قائلًا: "هو انت فاكرني شمال زي إخواتك ولا إيه".وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على جثتي شقيقتين تقيمان بدائرة مركز قوص بقنا داخل منزلهما وبهما جروح ذبحية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة "صياد- مقيم بمحافظة أسوان".وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، بأن صيادا يُدعى "مجدي. م. م" (30 عاما) يقيم في مركز أبوسمبل بمحافظة أسوان كان على علاقة عاطفية مع المجني عليها الكبرى، وعندما تركته وارتبطت بآخر قرر الانتقام منها ذبحًا، وخوفًا من افتضاح أمره ذبح شقيقتها الصغرى بعدما شاهدت فعلته.