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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

عودة الأنشطة الكنسية تدريجيًا خلال الشهر الجاري

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:06 م
عودة الأنشطة الكنسية
عودة الأنشطة الكنسية
تريزة شنودة
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كشفت مصادر كنسية عن استعدادات عدد من الإيبارشيات لعودة الأنشطة الكنسية تدريجيًا خلال الشهر الجاري، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأشارت المصادر الكنسية لـ" الدستور" إلى أن عودة الأنشطة الكنسية تدريجيًا سوف تبدأ ببعض ايبارشيات الصعيد والجيزة، بالتزامن مع بدء السنة القبطية الجديدة والذي يوافق 11 من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضحت المصادر أن خطة عودة الأنشطة الكنسية تتمثل في بدء تنظيم مدارس الأحد للأطفال وبعض الاجتماعات الكنسية بأعداد محدودة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتابعت أن عودة النشاط الكنسي لمدارس الأحد سوف يقسم على عدة أيام خلال كل أسبوع وليس بيوم الجمعة فقط، بل مقسمة بين الأحد والجمعة وأيام أخرى بين فترة مسائية وصباحية وبأعداد محدودة، على عكس النظام السابق الذي كانت تنظم خلال يوم الجمعة فقط، ومن الإيبارشيات التي أعلنت عن عودة النشاط الكنسي إيبارشية ملوي تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقفها، بينما إيبارشية المنيا كانت تنوي إنطلاقها مع بداية الشهر الجاري، ولكن أجلت هذا القرار مع الزيادة النسبية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا وحتى عودة استقرار الأمور مجددًا.

وأكد المصادر أن قرار عودة الأنشطة الكنسية بالكنائس مسئول عنه الأساقفة وفقًا لاستقرار الأوضاع الصحية الإيبارشية.

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