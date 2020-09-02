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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المتهم بذبح الشقيقتين بقنا يعترف: لم أستطع العيش دون «الكبرى» فذبحتهما

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:13 م
المتهم بذبح الشقيقتين
المتهم بذبح الشقيقتين بقنا
قنا: إسلام البكري
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، تفاصيل اعترافات المتهم بذبح فتاتين بقرية جزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبطه.

وقال المصدر الأمني في تصريحات لـ"الدستور"، إن المتهم أكد خلال اعترافاته أنه يعمل صيادًا في بحيرة ناصر مع والد المجني عليهما ومقيم في أسوان، وكان على علاقة عاطفية بالشقيقة الكبرى، قائلًا: "كنت بحبها ومقدرش أعيش من غيرها".

وأضاف، أنه منذ فترة طلبت منه المجني عليها إنهاء تلك العلاقة، مشيرا إلى أنه علم بعد ذلك بأنها ارتبطت بعلاقة مع شاب يعمل معها في "تكييس السكر" بشركة سكر قوص، وعندما واجهها بذلك عبر مكالمة هاتفية اعترفت له، فسبها في شرفها، قبل أن تعايره بشقيقاته، قائلًا: "قالت لي أنا مش زي أخواتك البنات اللي معروفين إنهم شمال".

وأكد المصدر، أن المتهم أكد أنه لم يتمالك أعصابه، فقرر الانتقام منها بقطع لسانها، ويوم الواقعة ذهب إلى موقف العربيات واستقل سيارة إلى الأقصر، ثم أخرى إلى قوص واشترى من هناك حبلا لكي يقيدها وسكينا لقطع لسانها.

ومع حلول الظلام ذهب إلى منزل الضحيتين، وطرق الباب وفتحت له الكبرى ثم دفعها وقيدها، وحاول أن يقطع لسانها ولكنه فشل، ورددت ألفاظ مسيئة عن أخواته البنات فذبحها، وفجأة خرجت شقيقتها من غرفة نومها وشاهدت جثة شقيقتها وحاولت دخول حجرة نومها وإغلاقها من الداخل، ولكنه دخل وراءها وذبحها وأخذ هاتفيهما المحمولين، وخرج من المنزل وتخلص من الهاتفين والسكين المستخدم في الواقعة في أحد المصارف.

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