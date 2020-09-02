هَتَك عرض فتيات دار أيتام.. تجديد حبس «طباخ مصر القديمة»

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس طباخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بهتك عرض فتيات دار أيتام «مبرة المرأة الجديدة».واعترف المتهم أمام القاضي بارتكاب الواقعة، وأنه كان يستغل خوف البنات وصغر أعمارهم في التعدي الجنسي عليهم، وكان يجبرهم على الاستجابة لأفعاله بابتزازهم مستغلًا غياب المشرفات.وكانت النيابة العامة أمرت بعرض الفتاتين المجني عليهما على مصلحة الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف عليهما؛ لبيان مدى تعرضهما لتعدٍ جنسي من عدمه، كما طلبت النيابة العامة مديرَي الدار لسؤالهما.كان مكتب النائب العام أصدر بيانًا، جاء فيه إن: وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تبينت تداول شكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي من تحرش طباخ يعمل بدار أيتام «مبرة المرأة الجديدة» بمصر القديمة بالفتيات المقيمات بها؛ وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.وسألت النيابة العامة إخصائية بمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة، والتي شهدت بتكليفها بفحص ما رُصِد بمواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، فانتقلت إلى الدار والتقت بفتاتَيْن أدلتا إليها بشهادتهما حول تعدي الطباخ عليهما.وأكدت بعضُ المقيمات وعددٌ من العاملين بالدار علمهم من المجني عليهما بالواقعة، وأن مديرَي الدار قد أُبلغا بها فاكتفيا بطرد الطباخ منها، وكان يتعين عليهما إجراء تحقيق إداري بالواقعة وإبلاغ الشرطة بها.وبسؤال المجني عليهما -وتبلغ إحداهما من العمر أحد عشر عامًا، والثانية أربعة عشر عامًا- شهدتا بتعدي المتهم عليهما عدة مرات مقابل تقديمه إليهما مبلغًا ماليًّا في كل مرة لتسكتا عن أفعاله، وأنهما لم تقويا على مقاومته في كل مرة رهبةً منه، ولكنهما أبلغتا صديقاتهن المقيمات بالدار بالواقعة، واللاتي أبلغن المشرفين بها، وقد أكدتا أخصائيتان اجتماعيتان بالدار علمهما من المجني عليهما بالواقعة.