حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 2 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: يطرأ حادث غير متوقع يجعل حدسك في غير محله، فلا تغامر كثيرًا وإلا وقعت في مأزق كبير.عاطفيًا: قدّر قيمة الشريك، ولا تنفعل أمام الصعوبات التي تواجهها في العلاقة به.صحيًا: خفّف قدر الإمكان من الزيوت، ولا سيما في المقالي التي قد تسبب لك الكوليسترول.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.