إيرادات «توأم روحى» تتخطى الـ5 ملايين جنيه

تخطي الفيلم السينمائي الجديد "توأم روحي" الخمسة ملايين جنيه في دور العرض السينمائية، وذلك منذ عرضه قبل أسبوعين، حيث حقق الفيلم بالتحديد إيرادات 5٫098٫947 في دور العرض المصرية، وهو العمل الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد والذي يعود به إلى الرومانسية.وكشف مدير التوزيع بشركة "دولار فيلم" صفوت الهلباوي، في تصريحات لجريدة "الدستور"، أن العمل يحقق إيرادات يومية تصل إلى ربع مليون جنيه.ويشارك في بطولة فيلم "توأم روحي" كل من الفنانة عائشة بن أحمد وأمينة خليل وآخرين، وهو من إنتاج أحمد السبكي ومن إخراج عثمان أبو لبن.