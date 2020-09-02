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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أمين عمر حكمًا لمباراة سموحة والإنتاج والبنا للقاء الطلائع وأسوان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:40 ص
أمين عمر
أمين عمر
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات، اليوم الأربعاء، من الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الممتاز.

يدير محمود البنا لقاء طلائع الجيش وأسوان، ويعاونه كلًا من محمد عبد المجيد كمساعد أول، ورجب محمد كمساعد ثاني، وعلي الكيكي حكم رابع، فيما يتولى محمد عباس التحكيم بالفيديو ويعاونه حسني سلطان.

ويقود طارق مجدي مواجهة انبي والجونة، ويعاونه كلًا من أحمد ساهر كمساعد أول، وماجد المليحي مساعد ثاني، وسالم متعب حكم رابع، ويتولى محمد عادل التحكيم بالفيديو ويعاونه محمود وفا.

ويدير أمين عمر مباراة سموحة والإنتاج الحربي ويعاونه كلًا من أحمد نوفل كمساعد أول، وسيد نافع كمساعد ثاني، ومجدي خاطر حكم رابع، ويتولى خالد الغندور التحكيم بالفيديو ويعاونه عمرو رمضان.

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