إحصائية: 23% زيادة في اشتراكات الإنترنت خلال ذروة كورونا

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد مستخدمي «الإنترنت» أثناء ذروة جائحة كورونا لـ45.9 مليون مستخدم خلال مارس 2020، مقابل 37.3 مليون مستخدم خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بزيادة قدرها 23% خلال عام.وقال جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، إن العدد الأكبر من مستخدمى الإنترنت عن طريق التليفون المحمول بـ42.3 مليون مستخدم خلال مارس الماضى مقابل 34.1 مليون مستخدم خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفع عدد مستخدمي شبكة المعلومات عن طريق USB من 3.2 مليون مستخدم لـ3.6 مليون مستخدم.أظهر تقرير الإحصاء أن عدد المشتركين فى الهاتف الثابت والمحمول سجل ارتفاعًا، حيث بلغ مشتركى التليفون المحمول 96.4 مليون مشترك خلال مارس 2020 مقابل 93.4 مليون مشترك خلال مارس 2019، كما ارتفع عدد مشتركي الهواتف الثابتة من 8.1 مليون مشترك لـ9.5 مليون مشترك.