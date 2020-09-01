«مش بس البنات».. 6 مشاهير رجال تعرضوا للتحرش

الدستور تستعرض فنانين تعرضوا للتحرش.

عزت أبو عوف

عمرو يوسف

آسر ياسين

تامر حسني

حسين فهمي

عباس أبو الحسن

قال الفنان تميم يونس إنه تعرض للتحرش الجنسي على يد طبيب عندما كان عمره 22 عامًا، قائلًا إن الواقعة حدثت أثناء فترة خطوبته، حيث ذهب لطبيب بتوصية من خطيبته وأهلها.وأضاف «يونس» في فيديو عبر «إنستجرام» أن الطبيب كان «راجل كبير ومتجوز ومخلف»، مشيرًا إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصًا لعلاجه.وكشف الفنان عزت أبوعوف، في لقاء سابق له ببرنامج «100 سؤال» مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنه تعرض للتحرش الجنسي عدة مرات، وقال: «في مرة واحدة قالتلي إنت عاجبني وأنا عيزاك وحضنتي»، مستكملا حديثه: «لم أجد سوى إنى أهرب وأجرى».كشف الفنان عمرو يوسف عن تعرضه للتحرش عدة مرات من بعض السيدات والفتيات، خلال استضافته ببرنامج “المتاهة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مشيرا إلى كون الأمر مضحك وكان يقابله بالضحك.حكى عن واقعة تعرضه للتحرش اللفظي من إحدى الفتيات، خلال لقائه ببرنامج «لايف من الدوبلكس» قائلا: «واحدة قابلتني وقالتلي إنت خطيئة ماشية على الأرض».قال الفنان تامر حسني، إن إحدى السيدات تحرشت به، بعد أن قامت باحتضانه وتقبيله بشكل غريب في إحدى حفلاته، مؤكدا صدمته من هذا الموقف.النجم الكبير حسين فهمي معروف بوسامته، أكد أنه تعرض للتحرش عدة مرات منذ ظهوره بالسينما، وخلال ركوبه أسانسير في إحدى المرات فوجئ بمجموعة من الفتيات دخلوا معه وحاولو التحرش به».اتهم الفنان عباس أبوالحسن- الشهير بدور «الجزار» في فيلم «مافيا» طبيبا بالتحرش به، إذ قال في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن الطبيب الذي امتد تاريخه العملي إلى 35 عامًا، تحرش بمئات الشباب والراجل، وحاول لمس أجزاء من جسد ضحاياه من الأطفال والشباب والرجال، وهو ما دفع بعضهم لضربه وإهانته.وقال عباس: «لو أن الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن للتحرش سكتن خوفًا من الفضيحة والقيل والقال في مجتمع لا يرحم، فما بالك بأولاد وذكور يصابون بالرعب إذا ما زجّ باسمهم في تحرش من ذكر آخر، ولذلك اكتفوا بالدفاع عن أنفسهم وفضحه فيما بينهم».وأكد أبوالحسن أنه قابل 4 أشخاص من أصدقائه ومعارفه ممن تحرش بهم الطبيب، إضافة إلى كثيرين غيرهم.