رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مش بس البنات».. 6 مشاهير رجال تعرضوا للتحرش

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:33 م
جميلة علي
طباعة
قال الفنان تميم يونس إنه تعرض للتحرش الجنسي على يد طبيب عندما كان عمره 22 عامًا، قائلًا إن الواقعة حدثت أثناء فترة خطوبته، حيث ذهب لطبيب بتوصية من خطيبته وأهلها.

وأضاف «يونس» في فيديو عبر «إنستجرام» أن الطبيب كان «راجل كبير ومتجوز ومخلف»، مشيرًا إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصًا لعلاجه.

الدستور تستعرض فنانين تعرضوا للتحرش.
عزت أبو عوف
وكشف الفنان عزت أبوعوف، في لقاء سابق له ببرنامج «100 سؤال» مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنه تعرض للتحرش الجنسي عدة مرات، وقال: «في مرة واحدة قالتلي إنت عاجبني وأنا عيزاك وحضنتي»، مستكملا حديثه: «لم أجد سوى إنى أهرب وأجرى».

عمرو يوسف
كشف الفنان عمرو يوسف عن تعرضه للتحرش عدة مرات من بعض السيدات والفتيات، خلال استضافته ببرنامج “المتاهة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مشيرا إلى كون الأمر مضحك وكان يقابله بالضحك.

آسر ياسين
حكى عن واقعة تعرضه للتحرش اللفظي من إحدى الفتيات، خلال لقائه ببرنامج «لايف من الدوبلكس» قائلا: «واحدة قابلتني وقالتلي إنت خطيئة ماشية على الأرض».

تامر حسني
قال الفنان تامر حسني، إن إحدى السيدات تحرشت به، بعد أن قامت باحتضانه وتقبيله بشكل غريب في إحدى حفلاته، مؤكدا صدمته من هذا الموقف.

حسين فهمي
النجم الكبير حسين فهمي معروف بوسامته، أكد أنه تعرض للتحرش عدة مرات منذ ظهوره بالسينما، وخلال ركوبه أسانسير في إحدى المرات فوجئ بمجموعة من الفتيات دخلوا معه وحاولو التحرش به».

عباس أبو الحسن
اتهم الفنان عباس أبوالحسن- الشهير بدور «الجزار» في فيلم «مافيا» طبيبا بالتحرش به، إذ قال في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن الطبيب الذي امتد تاريخه العملي إلى 35 عامًا، تحرش بمئات الشباب والراجل، وحاول لمس أجزاء من جسد ضحاياه من الأطفال والشباب والرجال، وهو ما دفع بعضهم لضربه وإهانته.

وقال عباس: «لو أن الفتيات والنساء اللواتي يتعرضن للتحرش سكتن خوفًا من الفضيحة والقيل والقال في مجتمع لا يرحم، فما بالك بأولاد وذكور يصابون بالرعب إذا ما زجّ باسمهم في تحرش من ذكر آخر، ولذلك اكتفوا بالدفاع عن أنفسهم وفضحه فيما بينهم».

وأكد أبوالحسن أنه قابل 4 أشخاص من أصدقائه ومعارفه ممن تحرش بهم الطبيب، إضافة إلى كثيرين غيرهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

حبس مسئول المخابرات و3 ضباط لبنانيين في قضية انفجار مرفأ بيروت

الصور

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

«الصحة»: 19 وفاة و176 إصابة جديدة بكورونا

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

رسائل نادرة متبادلة ما بين برنارد شو وكاتب مصري: ليس لدي مركبات نقص

وزيرة الثقافة: دورة «سناء شافع» تعكس إصرار الدولة على مواجهة التحديات

القرني ويوسف والسويدان.. أشهر السرقات الأدبية للدعاة

«هربرت ماركيوز..فيلسوف النفى والتحرر».. جديد الدكتور حسن حماد