«الأسبوع بـ21 ألف جنيه».. القبض على قواد يروح لأعمال منافية للآداب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبصحبته سيدتان، لقيامه باستغلالهما فى الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات "فيسبوك".وضُبط بحوزته "هاتف محمول" يحتوي على العديد من الرسائل التي تؤكد ضلوعه في ارتكاب هذا النشاط المؤثم.وبمواجهة المذكور اعترف بممارسة نشاطه فى مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتي تمكن من استقطابهن وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وعرضهن للزواج العرفى محدد المدة "أسبوع" مقابل مبلغ مالى 21 ألف جنيه، على أن يتقاضى مبلغ 7000 جنيه عن كل سيدة، ومن بين ضحاياه السيدتان المشار إليهما.وبمواجهة السيدتين أيدتا ما جاء بأقوال المتهم.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.