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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يؤكد ضرورة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بمساعدة دولية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:57 م
ماكرون
ماكرون
محمد عمر
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن يكون التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بمساعدة تقنية دولية للتأكد من الشفافية، موضحا أن هذا التعاون يجري بشكل جيد، وحصلت اجتماعات وتبادل للقدرات بين الأجهزة اللبنانية والفرنسية.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي من بيروت مساء اليوم، إن باريس لن تغض الطرف عن ضرورة تقديم الدعم للشعب اللبناني، مشيرا إلى أن باريس نقلت 1000 طن من المساعدات إلى لبنان.

وأضاف: "اقترحت على الأمم المتحدة أن يُنظم مؤتمر لمساعدة لبنان في أكتوبر المقبل"، لافتا إلى ضرورة إعادة بناء المباني والمؤسسات المتضررة بكل شفافية وسرعة مع كل مستلزمات الأمن والسلامة، قائلا: "هذا جزء من الإصلاحات وسيعمل على المحافظة على الإرث اللبناني".

وأكد الرئيس الفرنسي أن هناك حاجة إلى تنسيق أفضل بين المنظمات الدولية والمجتمع المدني في مجال إيصال المساعدات للبنان.

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