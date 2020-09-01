تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ اتفاق السلام فى السودان

عقد وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع قيادات أطراف التفاوض بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا.من جانبه؛ قال رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس يحيى، في تصريح عقب الاجتماع إنهم مستعدون لتحمل المسئولية في المساعدة على استقرار البلاد، مشيرا إلى أن هناك قضايا متعلقة بالمصفوفة الزمنية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع أمس وهذا الأمر يحتاج وقتا وعملا فنيا.وأوضح الهادي عقب أول اجتماع بين الطرفين عقب توقيع الاتفاق، أنه ستكون هناك لجان فنية خاصة بالترتيبات الفنية والقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها من القضايا ليتم تحديد جداول زمنية لتنفيذ الاتفاق.وكشف الهادي عن أن الوساطة حددت فترة أسبوعين للانتهاء من عمل لجنة المصفوفة، متوقعاً الانتهاء منه خلال هذه الفترة وبعد ذلك يكون الترتيب للتوقيع النهائي.