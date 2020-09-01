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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تعفو عن عشرات المعارضين قبل الانتخابات البرلمانية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:29 م
المعارضين بفنزويلا
المعارضين بفنزويلا
منار أحمد
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أصدرت السلطات في فنزويلا عفوا عن أكثر من 100 سياسي معارض، بينهم أكثر من 20 نائبًا اتهموا بالتآمر ضد الرئيس نيكولاس مادورو، مع اقتراب البلاد من إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر المقبل.

وحسب وكالة رويترز، يشير الجهد إلى أن الحزب الاشتراكي الحاكم يسعى إلى تعزيز المشاركة في الانتخابات المقبلة، والتي تعهد جزء من المعارضة بمقاطعتها على أساس أنها مزورة.

ومن بين الذين تم العفو عنهم بموجب مرسوم رئاسي، المشرع فريدي جيفارا، الذي طلب اللجوء في المقر الدبلوماسي التشيلي، وكذلك روبرتو ماريرو، الذي كان قد شغل منصب رئيس موظفي زعيم المعارضة ورئيس الكونجرس خوان غوايدو.

وقال المدعي العام طارق صعب، في مقابلة عبر الهاتف، إن العفو كان يهدف إلى "تعزيز النقاش السياسي" و"تعزيز الحق في الاقتراع البشري".

وأضاف: "إذا عادوا إلى أي عمل إرهابي أو عنف أو انقلاب، فمن الواضح أن هذه المنفعة ستتوقف".

شارك العديد من هؤلاء المذكورين في تمرد فاشل عام 2019، سعى إلى إقناع الجيش بإسقاط دعمه لمادورو، لكنه فشل في النهاية في التأثير على كبار القادة.

وبعض الذين صدر عفوهم هم في السجن، بينما سعى آخرون إلى اللجوء الدبلوماسي أو هم في المنفى.

ويقول زعماء المعارضة إن إعادة انتخاب مادورو في 2018 كانت مزورة، واعترفوا بغوايدو كرئيس شرعي، وحذت حذوهم أكثر من 50 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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